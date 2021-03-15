جامعة الملك خالد تعلن مواعيد القبول في الدراسات العليا للمرحلة الثانية

المواطن - أبها

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أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد البرامج المتاحة للقبول للعام الجامعي القادم 1443هـ للمرحلة الثانية في عدد من التخصصات المدفوعة الرسوم، للدرجات الثلاث (الدبلوم العالي – الماجستير – الدكتوراه)، بالإضافة إلى برنامجين غير مدفوعي الرسوم، أحدهما في كلية الطب تخصص الأحياء الدقيقة والطفيليات الإكلينيكية، والثاني في كلية العلوم تخصص الرياضيات بنظام المقررات الدراسية والمشروع البحثي.

بوابة القبول:

وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع أن البوابة الإلكترونية للقبول ستكون متاحة لاستقبال الطلبات اعتبارًا من صباح يوم الأحد القادم 8 شعبان، وحتى مساء يوم السبت 21 من الشهر نفسه.

وتابع آل فائع أنه يمكن الاطلاع على جميع التفاصيل من خلال الرابط هنا، مضيفًا أن التقديم على البرامج المدفوعة الرسوم مُتاح للسعوديين، وللمقيمين بدون شرط الحصول على منحة رسمية أو موافقات جهات العمل.

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