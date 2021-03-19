جامعة الملك عبد العزيز: الاختبارات النهائية عبر البلاك بورد

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز الخميس أن جميع اختبارات طلاب وطالبات الانتساب والتعليم عن بعد للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1440 هـ ستكون عن بعد الكترونية عبر نظام البلاك بورد.

موعد الاختبارات النهائية في جامعة الملك عبدالعزيز

وأضافت الجامعة في بيان أصدرته الخميس، أن مواعيد الاختبارات النهائية تبدأ من تاريخ ۲۸ شعبان، وتنتهي في 10 رمضان هـ، مشيرة إلى أن من لديه اختبارات بديله غير مكتملة AT-IC يجب عليه تحديد موعدها من جدول الاختبارات النهائية المنشور في صفحة عمادة القبول والتسجيل ثم الدخول على البلاك بورد في الوقت المحدد لأداء الاختبار النهائي.

جدول الاختبارات

وشدَّدت الجامعة في بيانها أنه على كل طالب وطالبة التأكد من جدول الاختبارات الذي يخصه بحسب العنوان لكل جدول اختبارات (طلاب أو طالبات – انتساب أو تعليم عن بعد بكالوريوس أو دبلوم – جدة أو رابغ) الدخول السريع على صفحة عمادة القبول والتسجيل admission.kau.sa ، أو الدخول السريع على نظام البلاد بورد Ims.lau.edu.sa .

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