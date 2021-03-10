جامعة الملك فيصل تعلن موعد القبول في برامج الدراسات العليا

المواطن - الرياض

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​أعلنت جامعة الملك فيصل، مُمثلة في عمادة الدراسات العليا، موعد فتح بوابة القبول للتقديم على برامج الدراسات العليا (دبلوم، ماجستير، دكتوراه) للعام الجامعي 1442/ 1443هـ، لجميع المتقدمين السعوديين ومن في حكمهم، وغير السعوديين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، علمًا بأن جميع البرامج برسوم مالية، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه:

البرامج (الماجستير):

1- ماجستير الهندسة الكهربائية.

2- نظم المعلومات.

3- علوم الحاسب.

4- الذكاء الاصطناعي.

5- الأمن السيبراني.

6- الرياضيات.

7- الفيزياء.

8- الكيمياء.

9- الأحياء الدقيقة.

10- علم الحيوان.

11- علم النبات.

12- الأراضي والمياه.

13- وقاية النبات.

14- الهندسة الزراعية.

15- علوم الأغذية وتقنيتها.

16- علوم الإنتاج الحيواني.

17- الثروة السمكية.

18- علوم الدواجن.

19- الاقتصاد الزراعي التطبيقي.

20- التشريح البيطري.

21- الأدوية والعلاج.

22- الولادة والتناسليات والتلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة.

23- علم الأمراض البيطرية.

24- علوم صحة الغذاء.

25- أمراض الطيور.

26- الأحياء الدقيقة والمناعة.

27- الطفيليات.

28- ماجستير في تخصص صحة الحيوان- الطب الوقائي.

29- ماجستير في الطب الباطني البيطري.

30- التوجيه والإرشاد النفسي.

31- التربية الفنية.

32- ماجستير التربية في الطفولة المبكرة.

33- الإدارة التربوية.

34- تربية الموهوبين.

35- التربية الخاصة.

36- التربية البدنية.

37- تقنيات التعليم.

38- إدارة الأعمال.

39- المحاسبة.

40- العلوم المالية.

41- اقتصاديات الطاقة التطبيقي.

42- اللغة العربية- أدب ونقد.

43- اللغة العربية- اللغويات.

44- الكتاب والسنة.

45- الفقه وأصوله.

46- علم الاجتماع.

47- التاريخ.

48- الجغرافيا.

49- العقيدة والمذاهب المعاصرة.

50- الماجستير في اللغويات التطبيقية.

51- الإعلام.

52- العلوم الصيدلية.

53- الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية.

البرامج (الدكتوراه):

1- علم التشريح وبيولوجيا الخلية.

2- تربية الموهوبين.

3- دكتوراه اللغة العربية: الأدب والنقد والبلاغة.

4- دكتوراه اللغويات (النحو والصرف وعلم اللغة).

5- دكتوراه في الفقه.

6- دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن.

البرامج (الدبلوم):

1- التوجيه والإرشاد الطلابي.

2- الدبلوم العالي للإرشاد الأسري.

3- الدبلوم العالي في المحاماة.

تفاصيل البرامج: اضغط هنــا

موعد التقديم:

يبدأ التقديم بمشيئة الله اليوم الأربعاء بتاريخ 26/ 07/ 1442هـ الموافق 10/ 03/ 2021م، وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 08/ 08/ 1442هـ الموافق 21/ 03/ 2021م.

طريقة التقديم:

من خلال الرابط التالي:

اضغط هنــا

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