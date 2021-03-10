جامعة الملك فيصل تعلن موعد القبول في برامج الدراسات العليا

أعلنت جامعة الملك فيصل، مُمثلة في عمادة الدراسات العليا، موعد فتح بوابة القبول للتقديم على برامج الدراسات العليا (دبلوم، ماجستير، دكتوراه) للعام الجامعي 1442/ 1443هـ، لجميع المتقدمين السعوديين ومن في حكمهم، وغير السعوديين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، علمًا بأن جميع البرامج برسوم مالية، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه:
البرامج (الماجستير):
1- ماجستير الهندسة الكهربائية.
2- نظم المعلومات.
3- علوم الحاسب.
4- الذكاء الاصطناعي.
5- الأمن السيبراني.
6- الرياضيات.
7- الفيزياء.
8- الكيمياء.
9- الأحياء الدقيقة.
10- علم الحيوان.
11- علم النبات.
12- الأراضي والمياه.
13- وقاية النبات.
14- الهندسة الزراعية.
15- علوم الأغذية وتقنيتها.
16- علوم الإنتاج الحيواني.
17- الثروة السمكية.
18- علوم الدواجن.
19- الاقتصاد الزراعي التطبيقي.
20- التشريح البيطري.
21- الأدوية والعلاج.
22- الولادة والتناسليات والتلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة.
23- علم الأمراض البيطرية.
24- علوم صحة الغذاء.
25- أمراض الطيور.
26- الأحياء الدقيقة والمناعة.
27- الطفيليات.
28- ماجستير في تخصص صحة الحيوان- الطب الوقائي.
29- ماجستير في الطب الباطني البيطري.
30- التوجيه والإرشاد النفسي.
31- التربية الفنية.
32- ماجستير التربية في الطفولة المبكرة.
33- الإدارة التربوية.
34- تربية الموهوبين.
35- التربية الخاصة.
36- التربية البدنية.
37- تقنيات التعليم.
38- إدارة الأعمال.
39- المحاسبة.
40- العلوم المالية.
41- اقتصاديات الطاقة التطبيقي.
42- اللغة العربية- أدب ونقد.
43- اللغة العربية- اللغويات.
44- الكتاب والسنة.
45- الفقه وأصوله.
46- علم الاجتماع.
47- التاريخ.
48- الجغرافيا.
49- العقيدة والمذاهب المعاصرة.
50- الماجستير في اللغويات التطبيقية.
51- الإعلام.
52- العلوم الصيدلية.
53- الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية.
البرامج (الدكتوراه):
1- علم التشريح وبيولوجيا الخلية.
2- تربية الموهوبين.
3- دكتوراه اللغة العربية: الأدب والنقد والبلاغة.
4- دكتوراه اللغويات (النحو والصرف وعلم اللغة).
5- دكتوراه في الفقه.
6- دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن.
البرامج (الدبلوم):
1- التوجيه والإرشاد الطلابي.
2- الدبلوم العالي للإرشاد الأسري.
3- الدبلوم العالي في المحاماة.
تفاصيل البرامج: اضغط هنــا
موعد التقديم:
يبدأ التقديم بمشيئة الله اليوم الأربعاء بتاريخ 26/ 07/ 1442هـ الموافق 10/ 03/ 2021م، وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 08/ 08/ 1442هـ الموافق 21/ 03/ 2021م.
طريقة التقديم:
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