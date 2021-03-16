جبل تَهْلَل في أبها .. من مواقع البطولة السعودية المقاومة للغزاة

المواطن - أبها

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نشرت دارة الملك عبدالعزيز معلومات ثرية عن جبل تَهْلَل في السودة بالقرب من أبها في منطقة عسير.

وأوضت الدارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن جبل تهلل يقع في الجنوب الغربي من مواقع البطولة السعودية المقاومة للغزاة، هو جزء من الذاكرة الوطنية الجغرافية والتاريخية ، نباهي به كسعوديين ونفخر.

جغرافية جبل تَهْلَل

هو جبل شاهق الارتفاع وهو أرفع قمة في منطقة عسير ويبلغ ارتفاع 3015 مترًا.

تحيط به عدد من القرى الزراعية مثل قرية السودة في قمته الجنوبية.

يقع جنوب غرب المملكة العربية السعودية على بعد 20 كم من مدينة أبها.

ينحدر من قمته عدد من الأودية منها وادي تهلل، ووادي قرضة وغيرها.

يمتد من الجنوب من قمة رهمة حتى يصل إلى عقبة رجم.

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