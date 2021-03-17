جدل بشأن مكافأة بغلف لـ عبدالرزاق حمدالله

المواطن - مروة نبيل

كشف مهاجم نادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله حقيقة استلامه المكافأة المالية المقدمة له من قبل عضو شرف النادي الذهبي، عبدالعزيز بغلف.

عبدالرزاق حمدالله يُعلق على استلام المكافأة

وقال بغلف عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “ألف مبروك لنجمنا الجلاد حمدلله تحقيق المئوية.. مائة ألف ريال هدية من محبك، سوف يتم تسليمها لك شخصياً حتى لا يحدث ما حدث في مكافأة تحقيقك لهداف العالم واضطر لدفعها مرتين”.

وأضاف عضو شرف نادي النصر في تغريدة أخرى قائلًا: ” حسبنا الله ونعم الوكيل… تم التأكد من صاحب الشأن قبل قليل حتى المبلغ الثاني.. والذي كان من ضمن الداعم البالغ 2 مليون و820 ألف ريال، لم يتم تسليمها للجلاد حتى الآن”.

ورد عبدالرزاق حمدالله قائلًا: “سلام عليكم أخوي أبو أحمد شكرًا على دعمك الدائم للكيان ولجميع اللاعبين وحبيت أوضح لك أنه لم أتوصل بالمكافأة الأولى بينما وصلت الثانية في حسابي بدون ما أدري عنها، جزاك الله خيرًا وأدامك الله داعمًا لهذا الكيان العظيم”.

وتابع نجم نادي النصر، عبدالرزاق حمدالله في تغريدة أخرى قائلًا: “وأعتذر عن إفادتك انه بلغتك اني لم آخذ الثانية نظراً لعدم اطلاعي على حسابي وشكرًا”.

حمدالله يستعيد بريقه

وكان المهاجم المغربي قد تعرض لانتقادات جماهيرية قوية خلال الفترة الماضية، بعد هبوط مستواه، وإهداره لـ4 ركلات جزاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ ما أفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لنقاط هامة وأثر على نتائجه هذا الموسم.

واستعاد عبدالرزاق حمدالله ذاكرة التهديف بعد فترة من الغياب، حيث نجح في تسجيل هدف خلال مباراة النصر ضد الأهلي، كما تألق بشكل لافت في مباراة العالمي ضد العين في كأس خادم الحرمين الشريفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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