جراحة لأول مرة في عسير لاستئصال فص كبدي بالمنظار الجراحي

المواطن - حسن عسيري - أبها

نجح فريق طبي بمستشفى عسير المركزي بقيادة، استشاري جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية الدكتور أحمد المالكي، في إجراء عملية لاستئصال الجزء الأيسر من الكبد بالمنظار الجراحي لمريضة كانت تعاني من ورم سرطاني بقطر 11 سم، وتعد هذه العملية الأولى من نوعها بالمنطقة.

عملية معقدة:

وتعتبر عمليات الكبد بالمنظار الجراحي من العمليات المعقدة والتي تحتاج إلى إمكانيات عالية وعمل فريق متكامل من الجراحين وأطباء التخدير، حيث تم خروج المريضة بعد مرور فترة ما بعد العملية دون حدوث أي مضاعفات.

فريق طبي مميز:

وشارك ضمن الفريق الطبي الدكتور محمد مصطفى، والدكتور يوسف الحمادة، والدكتور محمد الأسمري والدكتور حافظ إبراهيم استشاري التخدير، وطاقم التمريض بقيادة اليزابيث يوسف.

شارك الخبر







شارك الخبر