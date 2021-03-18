جستنيه يُوجه رسالة للبرامج الرياضية بسبب عثرات الوحدة

المواطن - محمد سمعه

وجه الإعلامي الرياضي والناقد عدنان جستنيه رسالة للبرامج الرياضية؛ بسبب عثرات نادي الوحدة التي يمر بها منذ بداية الموسم الحالي.

فرسان مكة يُعانون:

وغرد جستنيه قبل قليل عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” قائلًا: “فرسان مكة، على صفيح ساخن، أيمن البرامج الرياضية والصحافة عن معاناة فريق قد يهبط للدرجة الأولى، فرحنا جدًّا بعودته وبقفزة كبيرة وتاريخية حققها بالموسم الماضي، حان وقت تدخل رجالات فرسان مكة، المشهود لهم بحبهم وإخلاصهم الشديد لـ الكيان قبل فوات الأوان”.

وكان الفريق الوحداوي خسر من أبها الاثنين الماضي برباعية مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ بسبب مشاركة الفريق الوحداوي في الملحق المؤهل لدور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا.

الوحدة قريب من الهبوط !

ويحتل الوحدة حاليًّا المركز الـ14 برصيد 27 نقطة، وسيواجه فريق العين بالجولة الـ24 من الدوري عصر يوم الأحد المقبل.

وأبدى النقاد الرياضيون في برنامج “كورة” في وقت سابق، استياءهم من تراجع مستوى فرسان مكة ضد أبها، مؤكدين أن الفريق ظهر بمستوى مخيب للآمال، وقال ماجد التويجري: “دفاع الوحدة “شوارع” والفريق دخل في مرحلة الخطر”.

وعلق عيد الثقيل قائلًا: “كل نتائج فرسان مكة في الفترة الماضية سيئة، وفي رأيي هو أكثر المرشحين إلى الهبوط رغم موقعه الحالي في جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

وفي السياق ذاته، قال محمد الماس: “هناك مشكلة إدارية كبيرة في صفوف النادي، وأما تصحيح المسار أو النتيجة ستكون مؤلمة لجماهير الفريق”.

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