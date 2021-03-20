جسور الرياض تتزين بتقنيات فن الإضاءة والخط

المواطن - متابعة

ازدانت جنبات وساحات وشوارع ومعالم مدينة الرياض، بعدد من الأعمال الفنية المضيئة، بالتزامن مع إطلاق فعاليات “نور الرياض” أولى مبادرات “الرياض آرت”.

جسور الرياض:

واشتملت احتفالية “نور الرياض” على مجموعة من الأعمال الفنية، ومنها “وادي الفن”، الذي جمع ثلاثة من أبرز الفنانين لتزيين عشرة جسور بأحدث تقنيات فن الإضاءة والخط.

وتزينت الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة الرياض بعشر بوابات مضيئة بأبها حُلَّة ضمن فعالية “بوابات الرياض”، لترحب بزوارها وتغرس في مداخل المدينة الفن والإبداع.

الرياض آرت:

وتعزز احتفالية “نور الرياض” أولى مبادرات مشروع “الرياض آرت” الجوانب الثقافية والفنية من خلال تحويلها إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وذلك عبر 12 مبادرة تشتمل على تنفيذ 1000 معلم فني في أرجاء مدينة الرياض، ليشكل بذلك البرنامج واحدًا من أكبر مشروعات الأماكن العامة في العالم.

أهداف احتفالية نور الرياض:

وتمثل احتفالية “نور الرياض” باكورة مبادرات برامج (الرياض آرت)، الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة في المدينة بما يتوافق مع أهداف “رؤية المملكة 2030″، وتعزيز الجوانب الثقافية والفنية من خلال تحويلها إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وذلك عبر 12 مبادرة فنية تشتمل على تنفيذ أكثر من 1000 عمل ومعلم فني، من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء الرياض، ليشكل بذلك هذا البرنامج أحد أكبر مشروعات فن الأماكن العامة في العالم.

60 فنانًا من 20 دولة:

وتشتمل احتفالية “نور الرياض” على 60 عملًا فنيًّا، تضم جميع أشكال فنون الضوء، من بينها أعمال تاريخية وهندسية وضوئية، ومنحوتات، وعروض للإضاءة، وعروض تفاعلية، وقطع حركية، وتركيبات وأعمال خارجية، ومجموعة من أشكال الفن الخفيف، يتاح لسكان وزوار مدينة الرياض الاستمتاع بها عن قرب في مختلف أرجاء المدينة، مع تخصيص مركزين رئيسين للاحتفالية في كلٍّ من مركز الملك عبدالله المالي ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع.

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