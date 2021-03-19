جسور المشاة وأبواب جامعة الملك سعود تضيء مع نور الرياض

المواطن - متابعة

في ليلة كلها إبداع ونور ومع انطلاق احتفالية نور الرياض أحد برامج مشروع الرياض آرت، أضيئت العاصمة الرياض يوم الخميس، بالأنوار في كل مكان، وقررت أمانة الرياض إضاءة جسور المشاة بكافة الطرق.

إضاءات ملونة على أبواب جامعة الملك سعود

كما أنارت جامعة الملك سعود، مداخلها الرسمية بإضاءات ملونة بالتزامن مع الفعالية ذاتها نور الرياض، وهي تمثل باكورة مبادرات برامج (الرياض آرت)، الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة في المدينة، وتعزيز الجوانب الثقافية والفنية، من خلال تحويلها إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة

نجمة متحركة

وشهدت احتفالية نور الرياض فعاليات مميزة من أبرزها العمل الفني “النجمة المتحركة” الذي جذب الأنظار، فهي نجمة متحركة تتوسط برج المملكة في سماء العاصمة، وهي من إبداع الفنان البلجيكي كيرت فيرميلن، الذي أشار إلى أن رمزية الحركة النجمية مرتبطة بعنوان المعرض الفني (تحت سماء واحدة)، ويمثل أيضًا الارتباط بين الإنسان والسماء بطريقة معينة.

و”النجمة المتحركة” عبارة عن جسم معلق على ارتفاع 265 مترًا في وسط برج المملكة، والمواد المستخدمة فيه هي المعدن والألومنيوم ووحدات led المضيئة والشرائح والأسلاك وأنظمة التحكم، وتمثل حركة النجمة كل دقيقة من ولادة النجمة وانطفائها، أي دورة حياة النجمة.

قصر سلوى التاريخي

واستمرارًا للأنوار، كان توهج الضوء من قصر سلوى في حي الطريف التاريخي المسجل في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي والذي جاء ضمن فعالية نور الرياض التي انطلقت الليلة.

أهداف احتفالية نور الرياض

وتمثل احتفالية “نور الرياض” باكورة مبادرات برامج (الرياض آرت)، الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة في المدينة بما يتوافق مع أهداف “رؤية المملكة 2030″، وتعزيز الجوانب الثقافية والفنية من خلال تحويلها إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وذلك عبر 12 مبادرة فنية تشتمل على تنفيذ أكثر من 1000 عمل ومعلم فني، من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء الرياض، ليشكل بذلك هذا البرنامج أحد أكبر مشروعات فن الأماكن العامة في العالم.

60 فنانًا من 20 دولة

وتشتمل احتفالية “نور الرياض” على 60 عملًا فنيًا، تضم جميع أشكال فنون الضوء، من بينها أعمال تاريخية وهندسية وضوئية، ومنحوتات، وعروض للإضاءة، وعروض تفاعلية، وقطع حركية، وتركيبات وأعمال خارجية، ومجموعة من أشكال الفن الخفيف، يتاح لسكان وزوار مدينة الرياض الاستمتاع بها عن قرب في مختلف أرجاء المدينة، مع تخصيص مركزين رئيسين للاحتفالية في كلٍ من مركز الملك عبدالله المالي ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع.

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