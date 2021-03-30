جمال عارف: مرحبًا بعودة ملح الكرة إلى ملاعبنا

المواطن - مروة نبيل

أعرب الإعلامي جمال عارف عن سعادته بعودة الجماهير إلى الملاعب بنسبة 40% خلال الفترة المقبلة، بعد غيابهم لمدة عام تقريبًا بسبب جائحة كورونا.

جمال عارف سعيد بعودة الجماهير:

وقال جمال عارف عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “مرحبًا بعودة ملح الكرة إلى ملاعبنا، البداية من مباراة منتخبنا أمام فلسطين اليوم ، 40% (للمتحصنين) مع الالتزام بالاحترازات والعودة 40% للمباريات المحلية في الخامس من شوال بإذن الله”.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الفلسطيني، مساء اليوم، على ملعب “مرسول بارك” في الرياض، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

شروط عودة الجماهير إلى المدرجات:

وكانت وزارة الرياضة قد كشفت، مساء أمس، عن الشروط المهمة للسماح من أجل عودة الجماهير للملاعب، وستكون البداية اليوم من مباراة السعودية ضد فلسطين ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وصرح رجاء الله السلمي وكيل وزارة الرياضة للإعلام قائلًا: “عودة الجماهير تشترط الحصول على حالة محصن من خلال تطبيق توكلنا، بالإضافة إلى الأخذ بالإجراءات الاحترازية بالملعب، مثل ارتداء الكمامات والحرص على مسافة التباعد الاجتماعي”.

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