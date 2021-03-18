جمال عارف: هل ستلجأ إدارة الاتحاد للتحكيم الأجنبي؟

المواطن - مروة نبيل

أبدى الإعلامي جمال عارف استياءه من خروج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بسبب الأخطاء التحكيمية.

عارف يتساءل عن أوضاع الاتحاد

ووجه عارف عددًا من الأسئلة عبر حسابه على “تويتر”، وقال: “من وراء خروج العميد القسري من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؟، وكيف سيتعامل الاتحاديون مع بقية مباريات الدوري أولها أمام الرائد؟، وهل ستلجأ إدارة الاتحاد إلى التحكيم الأجنبي؟”.

وكان جمال عارف قد أكد أن العميد تعرض لأخطاء تحكيمية مؤثرة تسببت في خروجه من دور الـ8 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وطالب من الإدارة واللاعبين نسيان ما حدث والتركيز على مواجهة الرائد الهامة.

العميد هذا الموسم

وودع العميد منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ8، بعد خسارته ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بهدفين مقابل هدف في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل العميد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الهلال والشباب أصحاب المركزين الأول والثاني، وذلك قبل مباراته المقبلة ضد الرائد في الجولة الـ24.

شارك الخبر







شارك الخبر