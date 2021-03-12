جماهير الأهلي المصري تُهاجم أحد المعلقين الرياضيين

المواطن - محمد سمعه

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هاجمت جماهير الأهلي المصري، أحد المعلقين الرياضيين، وذلك قبل مواجهة المارد الأحمر لفريق فيتا كلوب الكونغولي الثلاثاء المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

سبب رفض جماهير الأهلي المصري لـ أحمد الطيب:

وانتقدت جماهير المارد الأحمر، اختيار المعلق المصري أحمد الطيب للتعليق على أحداث مباراة الفريق ضد فيتا كلوب، حيث قالت بأنه معلق مشجع للزمالك المصري، غريم المارد الأحمر ووصفت تعليقاته على مباريات الفريق الأحمر بأنها تكون سببًا مباشرًا في خسارة الفريق، لذلك طالبوا القناة الناقلة للبطولة الإفريقية بتغييره لأن وجوده يُسبب الحظ السيء للمارد الأحمر.

كما دشنت جماهير الأهلي وسمًا بعنوان “تعليق الطيب مرفوض” في إشارة منها لاتهامها هذا المعلق بعدم الحيادية والإساءة للمارد الأحمر في الكثير من المباريات.

يذكر أن أحمد الطيب كان علق على مباراة المارد الأحمر وسيمبا التنزاني في الجولة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا التي أُقيمت يوم 23 فبراير الماضي، وانتهت بخسارة المارد الأحمر بهدف دون رد.

الأهلي مُطالب بالفوز على فيتا كلوب:

ويسعى الأهلي المصري للفوز على فيتا كلوب في الجولة الرابعة من دور المجموعات يوم الثلاثاء المقبل، لأن الخسارة أو التعادل تُضعف حظوظ المارد الأحمر في التأهل لدور الثمانية في البطولة الإفريقية.

وكان الأهلي حقق الفوز مساء أول أمس الأربعاء على النادي الإسماعيلي بهدفين دون رد في الدوري المصري، ليكون الفارق حاليًّا بين الأهلي والزمالك المتصدر ست نقاط، وذلك بعد فوز الزمالك أمس الخميس على نادي سيراميكا كليوباترا.

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