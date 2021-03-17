جماهير الزمالك تُهاجم وزير الرياضة المصري وتطلب إقالته

المواطن - محمد سمعه

هاجمت جماهير نادي الزمالك المصري، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، بعد الخسارة مساء أمس الثلاثاء من فريق الترجي الرياضي التونسي بـ دوري أبطال إفريقيا.

وطالبت جماهير القلعة البيضاء بإقالة أشرف صبحي من منصبه، وذلك كونها ترى أنه المتسبب في تردي أوضاع النادي بعد حله مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضى منصور.

وأتى ذلك بعد خسارة الفريق الأبيض أمس من الترجي بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مهمة شبه مستحيلة أمام الزمالك:

وأصبح موقف الزمالك، صعبًا للغاية بل يكاد يكون شبه مستحيل، له التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، كونه يحتل حاليًّا المركز الثالث في مجموعته الإفريقية برصيد نقطتين، حيث فقد الفريق الأبيض 10 نقاط حتى الآن منذ بدء دور المجموعات.

جماهير الأبيض تُهاجم بعض اللاعبين:

جدير بالذكر أن جماهير الفريق الأبيض، كانت هاجمت كل من محمود عبدالرحيم “جنش” حارس مرمى الفريق ومحمود علاء مدافع الفريق، أثناء خروجهما من أرضية الملعب، بعد الخسارة.

وكان الفريق الأبيض، بدأ مشواره في دور المجموعات، بالتعادل مع مولودية الجزائر وتونغيث السنغالي في أول جولتين، ثم الخسارة من الترجي في تونس وفي القاهرة بالجولتين الثالثة والرابعة.

وسيواجه، الزمالك فريق مولودية الجزائر يوم الجمعة الثاني من أبريل المقبل، بالجولة الخامسة من دور المجموعات، حيث أصبح الفريق الأبيض مطالبًا بتحقيق الفوز في المباراتين القادمتين لإنعاش حظوظه في التأهل رغم صعوبة المهمة.

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