إطلاق مشروع “تنبيه دوائي” لرفع الوعي

المواطن - الرياض

أطلقت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي (جمعية دوائي) مشروع “تنبيه دوائي” والذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي والتثقيف الدوائي لدى المجتمع، عن طريق توفير المعلومات الدوائية والتثقيفية التي تلائم احتياجات المجتمع.

مشروع تنبيه دوائي:

وتجدر الإشارة إلى أن “دوائي” تهدف من خلال مشروع تنبيه دوائي إلى بث سلسلة متواصلة من المواد التوعوية؛ بهدف رفع مستوى الوعي ولتحقيق مأمونية وجودة وفعالية الدواء، كذلك توفير المعلومات الهامة مثل: الاستخدام الأمثل للدواء، طرق التخزين الصحيحة للأدوية، الآثار الجانبية والشائعات حول فعالية الدواء.

مشاريع تنموية وطنية:

وأوضحت دوائي أن المشروع يأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي الذي تقوم به ضمن مشاريعها التنموية الوطنية، حيث تم اختيار المعلومات التي يستند إليها المشروع بناءً على نتائج الاستبيان لحاجة المجتمع السعودي والأيام العالمية كذلك الشائعات الأكثر تداولًا.

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