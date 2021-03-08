جملة مؤثرة لـ البابا فرنسيس عند مغادرته العراق

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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اختتم أسقف الفاتيكان، البابا فرنسيس، اليوم الاثنين، جولته التاريخية إلى العراق، والتي تهدف إلى بث الأمل وإرسال رسالة مغزاها التعايش والتسامح والسلام، وقد ودع العراقيين بجملة مؤثرة حيث قال: العراق سيبقى دائماً معي وفي قلبي.

وجال البابا فرنسيس، 84 عامًا، بين بغداد وأربيل، والموصل وقرقوش في شمال العراق الذي عانى لسنوات من المتشددين، حاملاً قضية إحدى أقدم الجماعات المسيحية في العالم، كما التقى المرجع الشيعي علي السيستاني.

زيارة البابا فرنسيس تحدٍّ أمني وسط وباء عالمي

وشكّلت هذه الزيارة تحدياً أمنياً ودبلوماسياً لبغداد، قدّم من خلالها البابا رسائل دعم لمسيحيي العراق، إحدى أقدم الجماعات المسيحية في العالم، وبالإضافة إلى التحديات الأمنية، جاءت الزيارة وسط تحدٍّ صحي أيضاً مع زيادة أعداد الإصابات بكوفيد-19.

مسيحيو العراق

وأرغم العديد من مسيحيي العراق، بفعل الحروب والنزاعات وتردي الأوضاع المعيشية، على الهجرة، ولم يبقَ اليوم سوى 400 ألف مسيحي من سكانه البالغ عددهم 40 مليوناً بعدما كان عددهم 1.5 مليون عام 2003 قبل الاجتياح الأميركي للعراق، بحسب موقع Voice Of America.

وندد أسقف الفاتيكان في أور، الموقع الرمزي من الناحية الروحية، بـ الإرهاب الذي يسيء إلى الدين، وقال: قد يكون الطريق إلى الشفاء الكامل ما زال طويلاً، لكني أطلب منكم، من فضلكم، ألا تيأسوا.

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