جمهور الأهلي قلق من تعيين يوسف عنبر

المواطن - محمد سمعه

أعلنت إدارة النادي الأهلي اليوم الأربعاء، عن تعيين المدرب الوطني يوسف عنبر لقيادة الفريق الكروي الأول خلفًا للمدرب الصربي المُقال فلادان ميلويفيتش وذلك بسبب سوء النتائج.

وأبدت مجموعة كبيرة من جماهير الراقي قلقها من تعيين عنبر مدربًا للفريق الأول خاصة أن المدرب لم يُحقق نجاحات مع الأندية التي سبق وأن دربها، حيث درب نادي البكيرية في آخر تدريباته، ولعب معه 9 مباريات فاز في واحدة منها بينما تعادل 3 مرات وخسر في خمس لقاءات.

نقطة مضيئة وحيدة لـ يوسف عنبر مع الأهلي

وتُعتبر النقطة المضيئة الوحيدة للمدرب عنبر مع الأهلي، كانت قيادته للفريق في عام 2002 للفوز بلقب كأس ولي العهد أمام نادي الاتحاد، كما درب الفريق في ولاية ثانية بدوري أبطال آسيا في عام 2019 حيث خسر مباراة وفاز في اثنتين، ولم يستمر كثيرًا ليرحل.

خسارة 5 مباريات تُطيح بفلادان من الأهلي

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة إنهاء علاقته مع المدرب الصربي فلادان، بعد إنهاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة بين الطرفين، وتم تكليف المدرب الوطني يوسف عنبر بقيادة الفريق الأول.

وعانى النادي الأهلي من ناحية النتائج بالفترة الأخيرة، حيث خسر 5 مباريات متتالية ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كان آخرها ضد الفتح مساء السبت الماضي برباعية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ24.

ويحتل النادي الأهلي حاليًا، المركز السابع في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 35 نقطة، بعد أن خسر 5 مباريات متتالية دوريًا.

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