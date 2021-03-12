جود جمجوم بطلة سباق السيدات الأول لـ الدراجات

المواطن - محمد سمعه

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تُوجت المتسابقة جود جمجوم بـ سباق السيدات للدراجات الهوائية الأول، الذي انطلق عصر اليوم الجمعة في الرياض.

جود جمجوم تحصد كأس السباق الأول:

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لـ الدراجات عبر “تويتر” أن جمجوم هي بطلة السباق الأول.

وكانت مجريات السباق المخصص للمواطنات ومسافته 15 كيلو مترًا “فردي ضد الساعة” بدأت في الثالثة عصر اليوم الجمعة، بدءًا من البوابة رقم 5 لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالطريق المؤدي لمطار الملك خالد الدولي.

وقالت الأميرة مشاعل بنت فيصل بن عبدالعزيز، رئيسة اللجنة النسائية باتحاد الدراجات، إن هناك فائدتين من سباق السيدات، حيث الأولى هي تمكين المرأة من ممارسة رياضة الدراجات، والثانية هي تمهيد الطريق لهن للاحتراف مستقبلًا، خاصة أن هذا النوع من السباقات يساعد في تطوير مستوى المتسابقات.

عدد قليل من السيدات شاركن بالسباق:

وأشارت إلى أن عدد المشاركات في السباق وصل إلى 160 متسابقة، لكن العدد الذي حضر للسباق كان أقل، بسبب تحقيق القليل منهن للشروط من أجل المشاركة بالسباق.

وأوضحت أن الاتحاد السعودي للدراجات بذل جهدًا كبيرًا لدعم هذه الرياضة ونشرها بين فتيات الوطن بداية من أعمالهم السابقة ودعمهم المستمر وتشجيعهم لممارستها إلى تكوينهم اللجنة النسائية لتمكين المرأة .

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