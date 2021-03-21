جوميز يُفجر مفاجأة بعد استعادته لوعيه

المواطن - محمد سمعه

فجر اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم نادي الهلال مفاجأة لجماهير الأزرق، وذلك بعد أن تحدث عن ما شاهده أثناء تعرضه لحالة إغماء في مباراة القادسية مساء أمس السبت.

جوميز يُقلق الجماهير الهلالية

وكان النجم الفرنسي تعرض لحالة إغماء ثم استفاق بعدها سريعًا ليُكمل المباراة التي انتهت بفوز الهلال بهدف دون رد.

وغرد لاعب الهلال عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “شكرًا لكم مشجعي الهلال، أريد أن أخبركم أنني أثناء حالة الإماء التي تعرضت لها، رأيت رؤية بأننا سنكون أبطالًا، لهذا لا تقلقوا الأسد قادم للفوز بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

رسالة النجم الفرنسي لجماهير الأزرق

وأضاف جوميز: ” يجب عليكم أن تستمروا في دعمنا، لأننا نكون أقوى عندما تكونون معنا”.

وكان الهلال نجح في الفوز على القادسية بهدف دون رد سجله اللاعب البيروفي أندري كاريلو بالدقيقة الـ52 من عمر المباراة.

يذكر أن الهلال، سيواجه نادي الاتحاد بالجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في التاسع من إبريل المقبل.

ويحتل الهلال حاليًا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان برصيد 48 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نادي الشباب صاحب المركز الثاني، الذي خسر بالأمس أمام نادي التعاون.

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