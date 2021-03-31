حالة الطقس غدًا.. أمطار ورياح نشطة على 5 مناطق

المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له عن حالة الطقس غدًا الخميس، أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، والأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

توقعات حالة الطقس: وأشار المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20- 50كم/ ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على باب المندب بسرعة 15- 38كم/ ساعة، في حين سيكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، فيما ستكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15- 38كم/ ساعة على الخليج العربي. درجات الحرارة المتوقعة غدًا: درجات الحرارة أما عنالعظمى والصغرى بالدرجة المئوية المتوقعة غدًا على معظم المدن السعودية فبيانها كما يلي:

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