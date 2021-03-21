حالة الطقس غدًا.. غبار يحد الرؤية على 4 مناطق

المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير له عن حالة الطقس غدًا أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل.

كما توقع أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على شمال وجنوب غرب المملكة، تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

حالة الطقس وحركة الرياح السطحية:

أما عن حالة الرياح فقد توقع المركز أن تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي من البحر الأحمر، بسرعة 12- 32كم/ ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 15- 40كم/ ساعة، فيما ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة على الخليج العربي.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية المتوقعة على معظم المدن السعودية فبيانها كما يلي:

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