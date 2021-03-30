حالة الطقس غدًا.. غيوم وسحب ممطرة على 3 مناطق

المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس غدًا أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق (حائل، الجوف، والحدود الشمالية).

توقعات الطقس غدًا:

كما توقع المركز أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، المدينة المنورة، القصيم وشمال المنطقة الشرقية.

أما عن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر فسوف تكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15- 30كم/ ساعة. على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16- 40كم/ ساعة، في حين ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20- 35كم/ ساعة على الخليج العربي.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية المتوقعة على معظم المدن السعودية فبيانها كالتالي:

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