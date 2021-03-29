حبس السائقَين و6 مسؤولين في كارثة قطاري سوهاج

المواطن - متابعة

أمر النائب العام المصري بحسب سائقي القطارين ومساعديهما، ومراقب برج محطة سكة حديد المراغة، على ذمة التحقيقات في واقعة التصادم بسوهاج جنوبي مصر.

وتضمن قرار الحبس رئيس قسم المراقبة المركزية بأسيوط ومراقبين بالقسم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في الحادثة التي هزت الشارع المصري.

تشكيل لجنة خماسية

وعهدت النيابة العامة إلى اللجنة الخماسية صدور قرار بتشكيلها ببيان مدى اعتبار المنطقة الواقعة بين محطتي المراغة وطهطا، من مناطق فك الارتباط بمشروعات تطوير نظم الإشارات، أو مناطق التقاطر الكهربائي ومدى خضوعها للقرار التنفيذي الصادر من الهيئة القومية لسكك حديد مصر لشأن تشغيل أجهزة التحكم الآلي على أجزاء الخطوط غير المجهزة بنظام هذا التحكم.

ومن المقرر أن توالي النيابة العامة في مصر الإعلان في بيانات لاحقة عن إجراءات التحقيق التي تتخذها في الحادث، ثم الإعلان عن نتائجها.

أمرت النيابة العامة في مصر، بحبس سائقي قطار سوهاج و٦ مسؤولين آخرين على خلفية الحادثة، وفقًا لما أفادت به قناة “العربية” في نبأ عاجل.

ضحايا كارثة قطاري سوهاج

وكان حادث تصادم قطارين، قد وقع يوم الجمعة الماضية، في محافظة سوهاج، حيث توقف أحدهم وصدمه الآخر من الخلف.

وأسفر الحادث الأليم عن وفاة 19 وقرابة 185 إصابة ما بين إصابات خطيرة ومتوسطة.

وسجلت وزارة الصحة المصرية 19 حالة وفاة وإصابة 185 بإصابات ما بين المتوسطة والخطيرة، من جراء التصادم بين قطارين أحدهما من الدرجة المميزة وآخر من الدرجة المكيفة أمام قرية الصوامعة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

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