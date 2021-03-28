حجز تذاكر قطار الحرمين في 8 خطوات

المواطن - الرياض

اقترب موعد استئناف رحلات قطار الحرمين، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 مارس 2021، وبات حجز تذاكر قطار الحرمين من أكثر الأمور التي تهم المعتمرين والحجاج وكذلك المواطنين، حيث يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة سهلة تمكنهم من حجز التذاكر، وهو الأمر الذي بات متاحًا الآن.

طريقة حجز تذاكر قطار الحرمين إلكترونيًّا:

وإليك فيما يلي خطوات حجز تذاكر قطار الحرمين إلكترونيًّا، وهي:

الدخول على موقع قطار الحرمين السريع (هنا)

اختيار حجز جديد (هنا)

تحديد الوجهة التي ترغب في الذهاب إليها.

تحديد تاريخ الرحلة التي ترغب فيها

تحديد العمر للبالغين والأطفال .

تحديد مساحة كرسي لذوي الإعاقة إن وجد.

تحديد المقعد للتقليل من التزاحم.

طريقة الدفع.

وبدأت عملية الحجز وإصدار التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني لـ قطار الحرمين السريع اعتبارًا من يوم الاثنين 15 مارس الجاري تمهيدًا لإعادة التشغيل وفق الخطة المعلنة.

شروط حمل الأمتعة في قطار الحرمين:

ويحق لكل راكب اصطحاب حقيبة واحدة كبيرة وفق المواصفات التالية:

كما يمكن أيضًا اصطحاب الحقائب اليدوية التالية:

حقيبة قابلة للطي

حقيبة كمبيوتر محمول

حقيبة نسائية

الحقيبة الخاصة باحتياجات الأطفال الرضع

كما أن جميع المقاعد على متن قطار الحرمين مزودة برفوف علوية كافية لتخزين الأمتعة والحقائب اليدوية، وكذلك رفوف خاصة بالأمتعة ذات الأحجام الكبيرة.

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