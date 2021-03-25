حذف جميع فنادق ترامب من على قائمة وكالة سفر فاخرة

المواطن- متابعة

حذفت وكالة فيرتوزو Virtuoso للسفر والسياحة الفاخرة، جميع فنادق دونالد ترامب من قوائمها الحصرية، قائلة إن فنادق الرئيس السابق لم تعد جزءاً من شبكتنا.

وفي الوقت نفسه، رفضت توضيح سبب اتخاذ القرار، قائلة إنها تأخذ في الاعتبار العديد من المتغيرات عند مراجعة مشاركة الشبكة الحالية والجديدة.

وبحسب شبكة CNN الأمريكية، تابعت مجموعة فيرتوزو الفاخرة قائلة: احترامًا لجميع الأطراف المعنية، وكسياسة عامة، لا نشارك التعليقات بشأن عدم التجديد وقرارات الخروج.

توجيه ضربات لاستثمارات ترامب

وتابع التقرير أن هذا القرار يمثل ضربة جديدة لأحد أهم استثمارات الرئيس السابق، مضيفًا أن ذلك يأتي في الوقت الذي تعرضت فيه أعمال دونالد ترامب لضربة في العام الماضي، حتى قبل أن يغادر منصبه، وأدى دوره في تمرد الكابيتول الأميركي إلى مزيد من التعقيدات لأعماله.

ما هي وكالة فيرتوزو ؟

وتدير فيرتوزو شبكة تضم أكثر من 1100 وكالة سفر، وما يقرب من 22000 مستشار سفر في 50 دولة، كما تتمتع بعلاقات تفضيلية مع عدد من الفنادق والمنتجعات وخطوط الرحلات البحرية وشركات الطيران والشركات السياحية والوجهات الرئيسية.

ويعمل المستشارون عادةً مع العملاء المتميزين لتزويدهم بتجارب فريدة، وقيم خاصة، وامتيازات مجانية، ومعاملة VIP، وإمكانية وصول نادرة.

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