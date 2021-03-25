حراك غير عادي في النصر قبل انتخاب الرئيس

المواطن - محمد سمعه

شهد نادي النصر خلال آخر 24 ساعة حراكًا غير عادي، وذلك بانضمام العديد من الأسماء الكبرى لقائمة العضوية الذهبية بالنادي، قبل عقد انتخابات مجلس الإدارة الجديد، بعد حل مجلس إدارة صفوان السويكت يوم الأحد الماضي بقرار من وزارة الرياضة.

12 اسمًا بارزًا في القائمة الذهبية لـ النصر

وأصبح عدد المنضمين حتى الآن للقائمة الذهبية في أصفر العاصمة 12 اسمًا وهم: “الأمير خالد بن فهد والأمير وليد بن بدر، الأمير منصور بن سعود، الأمير فيصل بن عبدالرحمن وعبدالله العمراني وتركي المشيقح وأيمن القاضي وفهد العجلان ويوسف القفاري وسامي السويلم وطلال الرشيد وعبداللطيف الشثري”.

وكشف سعود الصرامي المتحدث السابق باسم العالمي اليوم، تطورات حول موضوع رئاسة النادي، ومن سيكون خليفة صفوان السويكت في رئاسة العالمي بعد حل مجلس إدارته بقرار من وزارة الرياضة.

وغرد الصرامي قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : ”موضوع رئاسة العالمي حُسم في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، تابعوا حساب العالمي للحصول على الأخبار الحصرية من مصدرها الأول والرسمي”.

فائدة انضمام خالد بن فهد لقائمة الذهبيين

يذكر أن الإعلامي الرياضي عبدالله بن زنان كان علق على انضمام الأمير خالد بن فهد للقائمة الذهبية في النصر قائلًا: “ستتوالى العضويات الذهبية للنادي هذه الليلة، وستُطبخ الأمور بهدوء، حتى تنضج لتكون هناك إدارة نصراوية بدعم رجال العالمي وتحت مظلة الأمير خالد”.

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