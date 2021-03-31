حريق مصنع اليابان يؤثر على 7% من إنتاج السيارات عالميًا

المواطن- متابعة

من المتوقع أن يتقلص إنتاج السيارات في العالم بنحو 1.6 مليون سيارة في أبريل ويونيو وذلك نتيجة حريق في مصنع شركة رينيساس للإلكترونيات Renesas Electronics بمدينة هيتاتيناكا في اليابان.

7% من الإنتاج العالمي

وقالت صحيفة Nikkei اليابانية إن هذا يعادل نحو 7% من الإنتاج العالمي للسيارات في العالم حاليًا.

ووفقًا للصحيفة، بدأت شركات السيارات اليابانية الرائدة، بما في ذلك تويوتا Toyota Motor، و نيسان Nissan Motor، بدراسة مسألة تقليص إنتاج بعض موديلاتها، بسبب حدوث نقص حاد في مخزون أشباه النواقل، التي ينتجها مصنع شركة Renesas Electronics.

وقال موقع روسيا اليوم، إن المصنع يحتاج إلى مدة لا تقل عن 4 أشهر لكي يستعيد قدرته على الإنتاج، بعد الحريق الذي شبّ في ورشه يوم 19 مارس.

ما هي شركة رينيساس للإلكترونيات ؟

وتعد شركة Renesas Electronics، من الشركات الرائدة في مجال تصنيع أشباه الموصلات للسيارات، وبالنسبة لبعض الأنواع من هذه المنتجات، تحتل الشركة المرتبة الأولى في العالم.

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