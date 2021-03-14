حساب المواطن: تعليق التسجيل لا يزال مستمرًا

المواطن - الرياض

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أعاد حساب المواطن التذكير بأنه تم تعليق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط الدعم، علمًا بأن التسجيل كان متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

تفاصيل دعم الدفعة 40:

وفي وقت سابق ذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1050 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 172 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

نسبة أرباب الأسر:

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلون 57% موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

تعديلات حساب المواطن:

وكان حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات التي أقرها حساب الموطن إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار- صك ملكية السكن- مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو القادم للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألّا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

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