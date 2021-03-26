حساب المواطن يرد على مستفيد توقف الدعم عنه بعد الزواج

المواطن - الرياض

جدد حساب المواطن التأكيد على أهمية تحديث البيانات وتعديلها في البرنامج لتتطابق مع ما هو مدون في السجلات الرسمية حتى لا يتم وقف الدعم.

وقالت خدمة المستفيدين في البرنامج ردًا على استفسار من مواطن تم وقف الدعم عنه بعد الزواج بمدة بسبب عدم تحديث البيانات إنه :” نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقًا بـ 90 يومًا، فقد تم إيقاف حسابكم بالبرنامج “.

تحديث بيانات حساب المواطن

ويتم تحديث البيانات في البرنامج في غضون 15 يومًا من تغير حالة المستفيد حيث يتم وقف الدعم في حال تجاوز هذه المدة ويحق له تقدم اعتراض خلال 3 أشهر حال تم وقف الدعم وفي حالة انتهاء هذه المهلة دون تقديم الاعتراض فلن يكون بمقدور الشخص التقديم من جديد على الدعم حيث تم تعليق التسجيل في حساب المواطن بشكل مؤقت.

ضوابط حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية ( عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية ) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

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