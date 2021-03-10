حساب المواطن يوضح آلية تقديم الاعتراض بعد إيداع الدفعة 40

المواطن - الرياض

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تفاعل حساب المواطن مع شكاوى العديد من المواطنين الذين لم يتم إيداع دعم الدفعة الـ40 في حسابهم حتى صباح اليوم الأربعاء.

وقال البرنامج عبر خدمة المستفيدين إنه تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر مارس، ويمكن مراجعة البنك والتأكد أنه لم يتم الإيداع ويلزم توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة ” الدفعات المالية” دفعة لم تستلم وإرفاق كشف الحساب.

تعويضات:

وفي وقت سابق أوضح برنامج حساب المواطن أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ حوالي 13 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 90 مليار ريال منها 667 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

تعديلات حساب المواطن:

وكان حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات التي أقرها حساب الموطن إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار- صك ملكية السكن- مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو القادم للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألّا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

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