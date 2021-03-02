حفر الباطن تستقبل 18 مولود يوميًّا

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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أظهرت إحصاءات مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن عدد المواليد خلال عام 2020م، إذ بلغ عدد المواليد 6884 مولودًا، الإناث منها 3352 والذكور 3532.

وأشارت صحة حفر الباطن إلى أن عدد حالات الولادة القيصرية التي أجريت بالمستشفى بلغت 2466 حالة، بينما بلغت عدد الولادات الطبيعية 4473 ولادة.

12 غرفة للولادة:

يذكر أن صحة حفر الباطن طورت مستشفى الولادة والأطفال بزيادة عدد غرف الولادة إلى 12 غرفة وتجهيزها بأسرة جديدة وزيادة عدد العيادات وتوسعة المختبر وبنك الدم؛ مما يعزز من قدرة المستشفى على الأداء وتحسين جودة الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمستفيدين.

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