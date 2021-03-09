حقيقة الانفجارات الضخمة التي هزت قاعدة عين الأسد 

المواطن- متابعة

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قالت وكالة سبوتنيك إن الأنباء المتداولة عن استهداف قاعدة عين الأسد غربي العراق بالصواريخ أمس الاثنين غير صحيحة، بحسب ما كشف مصدر في التحالف الدولي.

ما هو مصدر أصوات الانفجار في قاعدة عين الأسد ؟

ونقلت سبوتنيك عن مصدرها قوله إن الأنباء عن استهداف قاعدة عين الأسد بالصواريخ ليست صحيحة، مشيرًا إلى أن أصوات الانفجارات ناجمة عن تدريبات وعملية فحص أسلحة.

وقد نشرت وسائل إعلام في وقت سابق من مساء الاثنين، أنباء عن استهداف قاعدة عين الأسد غربي العراق بالصواريخ، كما تم تداول الأخبار عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع ووكالات إخبارية في العراق، عن سماع دوي انفجارات في القاعدة.

القصف الثاني على قاعدة أمريكية في شهر

ويُذكر أن 10 صواريخ قد سقطت على قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية الأربعاء الماضي، ليكون بذلك القصف الثاني على قاعدة تستضيف قوات أمريكية خلال أقل من شهر، بعد قصف أربيل.

وقد أُطلقت الصواريخ على ما يبدو من عدة مواقع شرقي القاعدة العراقية، التي استهدفت العام الماضي بهجوم بصواريخ باليستية أطلقت من إيران مباشرة، وقال مسؤولون أمريكيون لوكالة رويترز إن الهجوم يحمل بصمات فصيل مدعوم من إيران، لكن البنتاغون قال إن من السابق لأوانه الوصول إلى أي استنتاجات.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي: لا يمكننا تحديد المسؤولية في الوقت الحالي، وليس لدينا تقدير كامل لحجم الأضرار، فيما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقد وقعت 3 هجمات صاروخية في العراق في فبراير الماضي استهدفت مناطق تستضيف قوات أو دبلوماسيين أو متعاقدين أميركيين.

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