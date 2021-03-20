حكام مباريات اليوم بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم السبت بالجولة الـ24 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

أسماء حكام مباريات اليوم بـ دوري محمد بن سلمان

وسيقود الحكم خالد الطريس مباراة الاتحاد والرائد، ويعاونه كل من هشام الرفاعي ومحمد وزي، بينما سيكون شكري الحنفوش حكمًا رابعًا، أما الحكم خالد الجهني حكم فيديو، وسيكون الحكم عماد عسكر مساعداً لحكم الفيديو.

أما الحكم عبدالله الشهري فسيدير مباراة الاتفاق والفيصلي في تمام الساعة السادسة والنصف، وسيعاونه كل من فهد العمري ومفرح آل حسن، وسيكون الحكم عبدالله العويدان حكمًا رابعًا والحكم أحمد الرميخاني حكم فيديو ومساعد حكم الفيديو عبدالعزيز البريه.

جدير بالذكر أن الحكم تركي الخضير سيدير مباراة الفتح والأهلي وسيعاونه كل من محمد العبكري وعادل شراحيلي وعبدالصمد البكري حكمًا رابعًا ومحمد القرني حكم فيديو، أما ياسر السلطان فسيكون مساعداً لحكم الفيديو.

بينما يُدير الحكم ماجد الشمراني مباراة الشباب والتعاون، ويعاونه كل من محمد العرمطي وعبدالرحيم الشمري، أما رائد الزهراني فسيكون حكمًا رابعًا ومحمد السماعيل حكم فيديو وفيصل القحطاني مساعداً لحكم الفيديو.

حكم أجنبي للقاء الهلال والقادسية بـ دوري محمد بن سلمان

وسيدير الحكم الزامبي جاني سيكازوي، مباراة الهلال والقادسية وسيعاونه كل من الأنجولي جيرسون دوس سانتوس والكاميروني نوبوي والحكم الوطنبي فيصل البلوي حكمًا رابعًا، والغامبي ياكازي غاساما حكمًا للفيديو، وعيسى الخيبري مساعداً لحكم الفيديو.

يذكر أن الحكم محمد الحربي سيدير لقاء النصر والباطن وسيعاونه كل من بدر الشمراني ومؤيد المسجن وسلطان المكيري حكمًا رابعًا، وعبدالله الحربي حكمًا للفيديو، ومحمد الشهري مساعداً لحكم الفيديو.

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