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حكام مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان
ضمن منافسات الجولة الـ25

حكام مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان

2021/03/10
الساعة 2:48 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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حكام مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان مباراة الاتحاد والشباب - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكام مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهة الباطن ضد الرائد عند الساعة 3:50 مساء، ويقودها رائد الزهراني، ويُساعده فهد العمري وعماد عسكر، وعبدالله زربان الحكم الرابع، أحمد الرميخاني حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده محمد وزي.

الباطن
فريق الباطن – المصدر @albatinclub

ويُدير خالد الجهني مباراة القادسية ضد العين التي ستُقام على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ويُساعده عبدالرحيم الشمري وعلي العلي، والحكم الرابع عبدالصمد بكري، فيما سيكون سامي الجريس حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده إبراهيم الدخيل.

القادسية
لاعبو القادسية – المصدر @qadisiyah1967

ويقود ماجد الشمراني مباراة التعاون ضد أبها على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويُساعده محمد العبكري ومحمد الشهري، والحكم الرابع عبدالله الخربوش، وحكم الفيديو شكري الحنفوش، ويُساعده عادل شراحيلي.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @SPL

ومن المقرر أن يقود محمد الهويش مباراة الفيصلي ضد الرائد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويُساعده فيصل القحطاني وسعد الشبرمي، وبندر القحطاني حكمًا رابعًا، وحكم الفيديو محمد السماعيل، ويُساعده محمد الحنفوش.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر spl

الاتحاد ضد الشباب

وتُختت مباريات اليوم بمواجهة الاتحاد ضد الشباب على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ويقودها خالد صوي، ويُساعده خلف الشمري وعبدالعزيز البريه، والحكم الرابع ممدوح آل شهدان، وحكم الفيديو فيصل البلوي، ويُساعده مفرح آل حسن.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

مباريات اليوم
حكام المباريات – المصدر @saudiFF


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