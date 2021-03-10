حكام مباريات اليوم في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكام مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهة الباطن ضد الرائد عند الساعة 3:50 مساء، ويقودها رائد الزهراني، ويُساعده فهد العمري وعماد عسكر، وعبدالله زربان الحكم الرابع، أحمد الرميخاني حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده محمد وزي.

ويُدير خالد الجهني مباراة القادسية ضد العين التي ستُقام على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ويُساعده عبدالرحيم الشمري وعلي العلي، والحكم الرابع عبدالصمد بكري، فيما سيكون سامي الجريس حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده إبراهيم الدخيل.

ويقود ماجد الشمراني مباراة التعاون ضد أبها على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويُساعده محمد العبكري ومحمد الشهري، والحكم الرابع عبدالله الخربوش، وحكم الفيديو شكري الحنفوش، ويُساعده عادل شراحيلي.

ومن المقرر أن يقود محمد الهويش مباراة الفيصلي ضد الرائد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويُساعده فيصل القحطاني وسعد الشبرمي، وبندر القحطاني حكمًا رابعًا، وحكم الفيديو محمد السماعيل، ويُساعده محمد الحنفوش.

الاتحاد ضد الشباب

وتُختت مباريات اليوم بمواجهة الاتحاد ضد الشباب على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ويقودها خالد صوي، ويُساعده خلف الشمري وعبدالعزيز البريه، والحكم الرابع ممدوح آل شهدان، وحكم الفيديو فيصل البلوي، ويُساعده مفرح آل حسن.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

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