حكم التصدق بنية الشفاء ودفع البلاء

المواطن - الرياض

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رد الأستاذ الدكتور سعد الخثلان، ‏‏رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، على سؤال بشأن حكم التصدق بنية الشفاء من المرض أو دفع البلايا المستقبلية.



التشريك في النية:

وقال الخثلان في تصريحات إلى برنامج يستفتونك المذاع عبر قناة الرسالة: إن هناك ما يعرف بالتشريك في النية بأن يريد المتصدق التقرب من الله عز وجل ويريد مع ذلك أمراً دنيويًّا كالشفاء من المرض أو دفع البلاء، وهو كذلك مثل الحج والتجارة، والصوم ورغبة إنقاص الوزن، وما إلى ذلك، موضحًا أن التشريك في النية مباح من جموع أهل العلم، وهي عكس الرياء تمامًا ولا تندرج تحته، ومن ثم إخراج الصدقة بنية الشفاء ودفع البلاء فلا بأس بها.

دليل من القرآن:

كما استشهد بقول الله تعالى (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم) ونزلت في عدد من الصحابة أرادوا الحج والتجارة معًا ولكنهم تحرجوا من الأمر، فأنزل الله قرآنًا يبيح ذلك.

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