حل سحري يُعيد الاتحاد لبريقه خلال فترة التوقف الدولي

المواطن - محمد سمعه

أبدى جمهور نادي الاتحاد إحباطه من تعادل الفريق الأخير مع نادي الرائد، وذلك قبل فترة التوقف الدولي، حيث أبدوا قلقهم حول قدرة الفريق على المنافسة بالموسم الحالي.

ويتنافس العميد بالفترة الحالية على نيل بطولتي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والبطولة العربية خلال ما تبقى من الموسم الحالي.

وتُفكر إدارة أنمار الحائلي في إقامة مجموعة من المباريات الودية لرفع مستوى اللاعبين غير الدوليين، أو الذين لم يتم استدعاؤهم لمنتخبات بلدانهم استعدادًا لمواجهة الهلال بالجولة الـ25.

وتُجهز إدارة الحائلي معسكرًا مغلقًا للفريق سيكون فيه 3 مباريات ودية للحفاظ على مستوى اللاعبين وفقًا لـ “الشرق الأوسط”.

كاريلي سيعتمد على اللاعبين غير الدوليين

ويأتي القرار حرصًا على رفع مستوى اللاعبين وكفاءتهم مع اتجاه المدرب البرازيلي فابيو كاريلي للاعتماد على اللاعبين غير الدوليين أمام الهلال بسبب مدة الحجر الصحي التي سيخضع لها اللاعبون الدوليون التي ستمنعهم من المشاركة في الجولة الـ25 بعد عودتهم من الاستحقاقات الدولية.

ومن المقرر مواجهة الاتحاد لخصمه الهلال بالجولة الـ25 دوريًا يوم 9 إبريل في مكة المكرمة، بدلًا من إقامة المباراة في ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

خبر سار لـ الاتحاد

يذكر أن اللاعب عبدالرحمن العبود كان أرعب عشاق العميد، بعدما سقط بسبب حالة إغماء في لقاء الرائد الأخير بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خرج من المباراة اضطراريًا بسبب الإصابة.

وكشفت تقارير صحفية عن إمكانية تواجد العبود في تدريبات العميد يوم الخميس استعدادًا لمواجهة الهلال بالجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ذكرت “الرياضية” أن العبود أصبح حاليًا بأفضل حال بعدما تعرض للفحوصات الطبية في مستشفى الملك فهد ببريدة.

شارك الخبر







شارك الخبر