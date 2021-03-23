حمدالله لـ السويكت: كلنا راحلون والكيان باقٍ

المواطن - مروة نبيل

وجه نجم فريق النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله، رسالة إلى صفوان السويكت بعد قرار وزارة الرياضة بحل مجلس إدارة النادي برئاسته.

حمدالله يوجه رسالة لصفوان السويكت:

ونشر عبدالرزاق حمدالله صورة له بصحبة السويكت عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، وعلق قائلًا: “نَعلَم أننا كلنا راحلون والكيان باق، لكن تذكر أنك وضعت بصمتك في هذا النادي العظيم.. شكرًا صفوان السويكت”.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت عن حل مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت؛ نظرًا لارتكابه عددًا من المخالفات الجسيمة، وتم تكليف الدكتور عبدالله الدخيل بتسيير الأمور في الأصفر خلال الفترة المقبلة.

ترشح أول قائمة لمجلس إدارة النصر:

وأكد برنامج الحصاد الرياضي المذاع على قناة 24 الرياضية، تقدم، أمس الاثنين، مرشح رسميًّا لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر خلفًا لإدارة صفوان السويكت، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن ترشح صالح الأطرم ومنصور البلوي لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر، قبل أن يحسم كل منهما موقفه رسميًّا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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