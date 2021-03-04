حمدالله يغيب والشهري يعود إلى قائمة النصر

المواطن - مروة نبيل

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تأكد غياب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله عن مباراة فريقه النصر ضد الاتفاق المقبلة، فيما عاد النجم يحيى الشهري إلى القائمة.

حمدالله يغيب عن النصر

وأكد الإعلامي علي العنزي عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قبل قليل، غياب عبدالرزاق حمدالله عن قائمة النصر ضد الاتفاق، لعدم جاهزيته الفنية بشكل كامل حتى الآن، لافتًا إلى أن المدرب الكرواتي ألين هورفات قرر عودة الشهري بعد فترة طويلة من الغياب.

وعاد عبدالرزاق حمدالله للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجماعية مؤخرًا، وذلك بعد غيابه خلال الفترة الماضية بداعي معاناته من الإصابة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان عبدالرزاق حمدالله قد غاب عن مباراتي النصر ضد الهلال وأبها في الجولتين الـ19 و20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تراجع مستواه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر يواجه الاتفاق

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة المقبلة، يحتل العالمي المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق صاحب المركز السادس.

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