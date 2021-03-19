خبر سار لـ الأهلي قبل مواجهة الفتح بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تلقى المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للنادي الأهلي، خبرًا سارًّا بعودة أحد لاعبيه للتدريبات الجماعية، وذلك قبل مواجهة نادي الفتح بالجولة الـ24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه في “تويتر”: إن معتز هوساوي شارك في التدريبات الجماعية وسيغادر مع الفريق لمواجهة نادي الفتح.

موعد مباراة الأهلي والفتح:

يذكر أن الراقي سيواجه الفتح غدًا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، حيث يسعى الراقي للفوز بعد الخسارة في آخر 4 جولات متتالية في الدوري آخرها من نادي النصر الخميس الماضي.

وكان فريق الأهلي تعرض لانتقادات لاذعة من قبل جماهير الراقي، وذلك بعد الخسارة من النصر، كما حدث تطورات على الناحية الإدارية بإعلان عبدالإله مؤمنة رئيس الراقي، عقد جمعية عمومية طارئة أواخر شهر مارس الحالي.

الراقي يحتل المركز الخامس:

يذكر أن الراقي يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، حيث يفصل بينه وبين ناديي الهلال والشباب المتصدرين، عشر نقاط فقط.

وأصبح الراقي خارج إطار المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما ودع بطولة كأس الملك على يد نادي العين من دور ثمن النهائي بالموسم الحالي.

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