خبر سار لـ الاتحاد بعد صدمتي غياب حجازي والصحفي

المواطن - محمد سمعه

تلقى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، خبرًا سارًا وذلك بعد تلقي البرازيلي فابيو كاريلي صدمة غياب المدافعين أحمد حجازي وزياد الصحفي عن مواجهة نادي الهلال.

آخر تطورات إصابة عبدالرحمن العبود

وكان اللاعب عبدالرحمن العبود أرعب عشاق العميد، بعدما سقط بسبب حالة إغماء في لقاء الرائد الأخير بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خرج من المباراة اضطراريًا بسبب الإصابة.

وكشفت تقارير صحفية عن إمكانية تواجد العبود في تدريبات العميد يوم الخميس استعدادًا لمواجهة الهلال بالجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ذكرت “الرياضية” أن العبود أصبح حاليًا بأفضل حال بعدما تعرض للفحوصات الطبية في مستشفى الملك فهد ببريدة.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة.

لاعبو العميد في إجازة لمدة 4 أيام

يذكر أن لاعبي العميد حصلوا حاليًا على راحة من التدريبات لمدة 4 أيام بسبب فترة التوقف الدولي لـ المنتخب السعودي، التي تبدأ من اليوم وحتى يوم 30 مارس الجاري.

وكان العميد ودع بطولة كأس الملك من دور الثمانية بعد الخسارة أمام نادي الفتح بثنائية لهدف، وأصبح العميد ينافس حاليًا على لقبي الدوري والبطولة العربية.

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