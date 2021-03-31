خبر سار لـ الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

تلقى المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لـ الاتحاد، خبرًا سارًّا، وذلك قبل خوض المباريات المقبلة للعميد.

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي علاء سعيد فإن البرازيلي برونو هنريكي، لاعب العميد، سيعود للمشاركة في تدريبات الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها، وغاب بسببها لفترة طويلة.

المباريات التي يعود لها هنريكي:

وأضاف علاء سعيد أن برونو هنريكي جاهز لخوض مباريات العميد المقبلة في شهر شوال أمام كل من “العين، النصر، أبها، ضمك”.

ويستعد الفريق الاتحادي لمواجهة الهلال يوم 9 إبريل المقبل، بالجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد بالمركز الثالث:

ويحتل العميد حاليًّا، المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة، بعد التعادل مع نادي الرائد.

وسيغيب عن مباراة العميد والهلال، في التاسع من إبريل اللاعبان زياد الصحفي وأحمد حجازي، حيث طُرد حجازي في لقاء الرائد الأخير، بينما سيغيب الصحفي؛ بسبب تراكم البطاقات الملونة.

وكان العميد ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الثمانية، بعد الإقصاء على يد نادي الفتح في المباراة.

وسيواجه الاتحاد، فريق الرجاء البيضاوي المغربي بنهائي البطولة العربية، خلال الفترة المقبلة.

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