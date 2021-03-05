خبر سار لـ الهلال قبل مواجهة الرائد بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

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تلقى الفريق الكروي الأول بـ الهلال خبرًا سارًا، وذلك قبل مواجهة الرائد اليوم الجمعة بالجولة الـ22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشارك الكولومبي جوستافو كويلار في تدريبات الأزرق، أمس الخميس، ليتأكد وجوده مع الفريق العاصمي، في مباراة الرائد المقرر إقامتها مساء اليوم.

وكان كويلار عانى من الإصابة بالفترة الأخيرة، حيث تحدثت أنباء صحفية، حول إمكانية غيابه عن مواجهة الرائد، ولكنه سيشارك في المباراة، بعد تواجده بالتدريبات الجماعية.

موعد مباراة الهلال والرائد

وسيلعب الهلال مع الرائد على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض حيث تنطلق المباراة في تمام الـ8:35 مساءً.

وكان الزعيم انتصر يوم الأحد الماضي على الفتح بخماسية مقابل هدفين بالجولة الـ21، بعد أن كان خسر من النصر بهدف دون رد في ديربي الرياض الثلاثاء قبل الماضي.

أزرق العاصمة بعيدًا عن المركز الأول بفارق 5 نقاط

ويحتل أزرق العاصمة حاليًا، المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 39 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن نادي الشباب المتصدر.

وكانت إدارة الهلال أقالت المدرب الروماني رازفان لوشيسكو في فبراير الماضي، بسبب سوء النتائج، حيث عُين البرازيلي روجيرو ميكالي مدربًا للفريق حتى نهاية الموسم.

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