خرائط قوقل تلتقط صورة محرجة لفتاة !

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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عادة تُستخدم خرائط غوغل كأداة جغرافية، لكنه أيضًا مصدر لاقتناص الصور المثيرة التي تجلب اهتمام المشاهدين، حيث غالبًا ما يظهر التجول الافتراضي الأشخاص أثناء ممارسة حياتهم اليومية.

وفي حين أن معظم المشاهد عادية إلى حد ما، إلا أن البعض منها يترك المشاهدين في حالة من الصدمة أو الضحك أو الرعب، مثلما حصل مع فتاة التقطها رادار قوقل في لحظة غير لطيفة على الإطلاق.

وأظهرت صورة التقطتها خدمة رسم الخرائط على الإنترنت هذه الفتاة وهي تتعثر بشكل محرج، ومن المثير للإعجاب أن كاميرا قوقل اختارت التوقيت المناسب تمامًا لالتقاط الصورة، فتم تجميدها في الوقت المناسب حين كانت الفتاة على وشك السقوط على وجهها.

ويمكن رؤية لوح تزلج خلف الفتاة، مما دفع المشاهد إلى افتراض أن ذلك كان السبب في سقوطها، بحسب موقع روسيا اليوم.

وافترض المشاهدون أن السقوط كان سيئًا للغاية لأن الفتاة كانت ترتدي قميصًا وبنطالًا قصيرًا، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى مضاعفة الألم على ركبتيها.

تحديثات خرائط قوقل

ويُذكر أنه تم طرح تحديث جديد على هواتف أندرويد يخص خرائط قوقل، حيث طور التطبيق من خدماته بحيث تتيح للمستخدمين إمكانية الرد على المكالمات الواردة إليهم وإرسال الرسائل النصية وأيضًا تشغيل الموسيقى من داخل التطبيق نفسه.

ويتيح التحديث للمستخدم التركيز على الطريق بينما يقوم التطبيق بإجراء مكالمات واستقبالها وإرسال الرسائل النصية والاستماع إليها والتحكم في الموسيقى باستخدام الصوت فقط دون الحاجة إلى رفع اليد عن عجلة القيادة أو إبعاد العينين عن الطريق، بحسب موقع cnet التكنولوجي.

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