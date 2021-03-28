خسائر الحكير تتجاوز 200 مليون ريال في 2020

المواطن - الرياض

كشفت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، اليوم الأحد، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، معمقة خسائرها بنسبة 39.98%.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن صافي خسائرها بلغت 200.16 مليون ريال، مقابل 142.99 مليون ريال خلال 2019.

سبب ارتفاع الخسائر:

وعزت الشركة سبب ارتفاع صافي الخسائر خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق إلى انخفاض الإيرادات بمبلغ 496.9 مليون ريال إلى تأثر إيرادات الشركة بجائحة كورونا والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة للسيطرة عليه.

ويعود ارتفاع الخسائر أيضًا إلى انخفاض حصة الشركة في صافي أرباح المشاريع المشتركة بمبلغ 20.0 مليون ريال، وذلك بشكل رئيسي بسبب تأثر تلك المشاريع المشتركة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضًا 46.37 نقطة ليقفل عند مستوى 9417.71 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

الأسهم السعودية اليوم:

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 365 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 75 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا:

وكانت أسهم شركات الإنماء تشب، والإنماء طوكيو م، وصادرات، والمصافي، وإكسا التعاونية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سويكورب وابل ريت، ووفرة، وزين السعودية، وساب للتكافل، وجدوى ريت الحرمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 4.12%.

الأكثر نشاطًا:

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء طوكيو م، وزين السعودية، والإنماء، والمصافي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وصادرات، ووفرة، والإنماء طوكيو م، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 524.78 نقطة ليقفل عند مستوى 23756.08 نقطة، وبتداولات بلغت 26 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 240 ألف سهم تقاسمتها 781 صفقة.

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