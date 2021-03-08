خسارة ديربي مان سيتي ضد مان يونايتد تشوه أرقام جوارديولا

المواطن - محمد سمعه

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تسببت خسارة مانشستر سيتي في ديربي مان سيتي ضد مان يونايتد، الذي أُقيم مساء الأحد بالجولة الـ27 في الدوري الإنجليزي، في تشويه بعض الأرقام المميزة التي حققها الإسباني بيب جوارديولا مع السيتي قبل انطلاق الديربي.

وتلقى مانشستر سيتي هدفين بمباراة واحدة للمرة الأولى منذ 15 أسبوعًا، كما أن فوز مانشستر يونايتد يُنهي سلسلة مكونة من 21 مباراة انتصر فيها مانشستر سيتي بشكل متتالي في كل المسابقات.

كما أن هدف البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، في السيتي هو الأسرع في شباك مانشستر سيتي على أرضه منذ موسم 2003.

أحداث مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من اليونايتد، أسفر عن الهدف الأول الذي سجله اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز بالدقيقة الأولى من ركلة جزاء.

وواصل فريق مان يونايتد هجماته، بكل قوة وذلك من أجل إضافة الهدف الثاني، ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز باللمسة النهائية. وحاول مانشستر سيتي إحراز الهدف الأول له عبر هجمات البلجيكي كيفن دي بروين والإنجليزي رحيم سترلينج، ولكن دون جدوى، في ظل تألق غير طبيعي من الحارس هندرسون حارس مانشستر يونايتد. وانتهى الشوط الأول في ديربي مان سيتي ضد مان يونايتد بتقدم اليونايتد على السيتي بهدف دون رد. وفي الشوط الثاني، ظل مانشستر سيتي يُهاجم بكل قوة من أجل إحراز هدف التعادل، ولكن كان لليونايتد رأي آخر حيث سجل المدافع الإنجليزي لوك شو الهدف الثاني لـ مان يونايتد من تصويبة مخادعة بالدقيقة الـ50، ظل حارس السيتي، البرازيلي إيدرسون يُتابعها. ولم يحدث أي جديد بالمباراة ليفوز مانشستر يونايتد بثنائية دون مقابل، في مباراة أُقيمت على ملعب الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي. إنجاز لـ سولشاير بعد ديربي مان سيتي ضد مان يونايتد: وأصبح المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير أول مدرب في تاريخ مان يونايتد، يهزم مانشستر سيتي في أول 3 مباريات له على ملعب الاتحاد معقل السيتي في مختلف المسابقات. وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد مان يونايتد 54 نقطة بالمركز الثاني، وبفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي الذي تجمد رصيده عند 65 نقطة.

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