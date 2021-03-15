خطأ شائع يحول اللحوم إلى سموم

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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يرتكب الكثير من الطهاة سواء السيدات أو الرجال خطأً يجهله العديد أثناء طهي اللحوم يحولها إلى سموم.

وقال أستاذ علم الأحياء الدقيقة للطعام في جامعة تكساس A&M بـ الولايات المتحدة، جاري أكوف، إنه يجب استخدام ملعقتين مختلفتين أثناء طهي اللحوم النيئة، وحذر من استخدام نفس الملعقة، لأن استخدام الملعقة وملامستها اللحوم النيئة ينقل إليها البكتيريا المتواجدة في اللحوم النيئة، وبمعاودة استخدام نفس الملعقة أثناء إعداد الطعام يتم نقل البكتيريا إلى اللحوم الناضجة.

الحرارة الناتجة لا تقتل البكتيريا على الملعقة

وتابع الطبيب الذي أمضى حياته المهنية الطويلة في دراسة البكتيريا التي تسبب الضرر في الجهاز الهضمي، وفقاً لـ eating well، أن الحرارة الناتجة عن الطهي لن تؤدي بشكل نهائي إلى قتل البكتيريا المستقرة على الملعقة، لأن الملعقة تتلامس مع المقلاة لبضع ثوانٍ على الأكثر، وهو ليس وقتًا كافيًا لتدمير أياً من مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء.

وأردف أن الحرارة المنبعثة من المقلاة ستدمر أي بكتيريا متواجدة على الطعام، ولكن بمجرد استخدامك للملعقة التي لامست اللحوم النيئة لتخرج اللحوم من المقلاة، فأنت تعاود نقل الجراثيم مرة آخري لطعامك، وانتقال العدوى هو أسهل طريقة لإصابة نفسك أو ضيوفك بالمرض، كما أن الأمر لا يتطلب الكثير فبضع خلايا ضئيلة من البكتيريا كافية لإصابتك بالمرض.

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