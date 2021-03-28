خطة الاتحاد لمنع رحيل سعود عبدالحميد لـ الهلال

المواطن - محمد سمعه

يسعى نادي الاتحاد بقيادة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي للإبقاء على اللاعب سعود عبدالحميد ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بالعميد، وذلك بعد حديث تقارير صحفية عن اهتمام نادي الهلال بالتعاقد معه.

وبسبب تألق عبدالحميد مع الاتحاد، فقد تم استدعاؤه للمشاركة مع المنتخب السعودي في التوقف الدولي الحالي، حيث شارك في مباراة الكويت مساء الخميس الماضي، ومن المتوقع كذلك مشاركته مع المنتخب السعودي ضد فلسطين بعد غد الثلاثاء.

سعود عبدالحميد يتقاضى شهريًا 10 آلاف ريال

وستحاول الإدارة الاتحادية رفع قيمة عقد عبدالحميد، بعدما ذكر أحد الإعلاميين أنه يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 10000 ريال.

كما أن المدرب البرازيلي كاريلي لن يسمح برحيل عبدالحميد، وذلك بسبب الاعتماد في كل مباريات الاتحاد بالموسم الحالي.

يذكر أن سعود عبدالحميد سيدخل الفترة الحرة مع نادي الاتحاد، بعد 60 يومًا من الآن، مما يعطيه الحق بالتفاوض مع أي ناد آخر دون الرجوع لإدارة العميد.

الاتحاد يستعد لمواجهة الهلال دوريًا

جدير بالذكر أن الاتحاد يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة، بعد التعادل مع نادي الرائد بهدف لكل فريق بالجولة الـ24.

وسيواجه نادي الاتحاد، فريق الهلال مساء يوم الجمعة 9 إبريل المقبل بالجولة الـ25 من دوري المحترفين، حيث يسعى العميد إلى الفوز.

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