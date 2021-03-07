خلاف دونالد ترامب يشتعل مع صهره كوشنر

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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من المقرر أن يزور الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، ولاية نيويورك للمرة الأولى منذ مغادرة البيت الأبيض، وذلك وسط خلاف متصاعد مع صهره جاريد كوشنر زوج الابنة الكبرى، إيفانكا ترامب.

وكان ترامب قد غادر مسقط رأسه والولاية التي عاش فيها غالبية حياتها، نيويورك، إلى ولاية فلوريدا الجنوبية، حيث يمتلك منتجعًا هناك، وانتقل للإقامة فيه بعد أن غادر البيت الأبيض في 20 يناير الماضي.

سبب ابتعاد ترامب عن نيويورك

ورغم أن دونالد ترامب ولد في ولاية نيويورك وأقام فيها معظم حياته، ولديه الكثير من العقارات هناك إلا أنه ابتعد عنها أثناء رئاسته وانتقل إلى ولاية فلوريدا بسبب ما قال إنه إساءات من سياسيين، وارتفاع الضرائب هناك.

ومع ذلك، سيعود الرئيس السابق إلى نيويورك نهاية هذا الأسبوع، بعد أن أمضى الأسابيع الستة الماضية في منتجع بالم بيتش في فلوريدا، ولم يتضح بعد ما الذي سيفعله دونالد ترامب هناك.

خلاف دونالد ترامب مع كوشنر

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن هذا التطور يأتي تزامنًا مع خلاف بين الرئيس السابق وصهره جاريد كوشنر، الذي كان كبير مستشاريه أثناء ولايته.

وأشارت شبكة CNN الأميركية إلى أن ترامب غاضب من كوشنر، بسبب الخسارة في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020، وقد بدأ الخلاف بين الطرفين في الأيام التي تلت مغادرتهما العاصمة الأميركية واشنطن.

ورصدت الكاميرات دونالد ترامب وهو يلعب الغولف في منتجعه بمدينة ميامي الأميركي، وغادر الملعب قبل دقائق من وصل كوشنر وزوجته، إيفانكا ترامب، وتظهر هذه الإشارة أن العلاقة بين الطرفين ليست على ما يرام.

وقبل ذلك، تغيب كوشنر عن فريق ترامب الذي رافقه إلى أول ظهور علني له منذ مغادرة البيت الأبيض في المؤتمر السنوي للعمل السياسي للمحافظين، أواخر فبراير الماضي، وقالت CNN إن ترامب يحمل كوشنر في أحاديثه مع الدائرة الضيقة المحيطة به مسؤولية خسارته في الانتخابات الرئاسية، وفي المقابل، صرح مقربون من كوشنر أن كل ما في الأمر أن مستشار الرئيس السابق ابتعد عن السياسة بعد مزاعم ترامب العديدة عن تزوير الانتخابات الأمريكية 2020.

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