دبي تعتمد مخططها الحضري الجديد و60% من مساحتها محميات طبيعية

المواطن - متابعة

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اعتمدت دبي مخططها الحضري الجديد حتى العام 2040 الهادف لأن تكون الإمارة هي المدينة الأفضل للحياة في العالم.

شواطئ دبي:

وستتضاعف مساحات الأنشطة الاقتصادية والترفيهية مرة ونصف وستزيد أطوال شواطئ دبي 400% خلال العشرين عامًا المقبلة.

وبحسب المخطط سيكون 60% من مساحة دبي محميات طبيعية.

تخطيط للحياة:

وأكد نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد بتغريدة في تويتر اليوم السبت، أن هدف مخطط دبي الحضري الجديد هو تخطيط الحياة في الإمارة خلال 20 عامًا قادمة.

وقال إن المخطط الحضري، يهدف إلى توفير جودة معيشية للسكان تكون الأفضل والأرقى عالمياً، والاستعداد للتطورات السكانية والاقتصادية الكبرى القادمة.

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