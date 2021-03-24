دراسة أمريكية تكشف عن أعراض غريبة لدى مصابي كورونا

المواطن - متابعة

كشفت دراسة حديثة ما فعله فيروس كورونا المستجد بالمصابين، ففي حين كانت هناك أعراض شائعة لمرض “كوفيد 19″، سرعان ما يجري الانتباه إليها مثل ارتفاع درجة الحرارة وضيق التنفس وفقدان حاستي الذوق والشم، عانى بعض المصابين بالفيروس من أعراض توصفُ بالغريبة والمحيرة، عندما تنتقل إليهم العدوى.

أعراض غريبة لـ فيروس كورونا:

ومن أبرز الأعراض الغريبة ما عانت منه الشابة العشرينية سمر خان، التي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، فأصيبت بفيروس كورونا، خلال فصل الخريف الماضي، وفي البداية كانت تنعم بصحة جيدة، لكن ما إن مضت أسابيع على تشخيص الإصابة، حتى بدأت تشعر بمزيج من الأعراض الغريبة.

ضباب الدماغ:

وأصبحت سمر تعاني ضبابية في الرؤية، إضافة إلى طنين في الأذن، بينما أضحت كل الروائح بالنسبة إليها شبيهة بالسجائر أو سائل التعقيم، ولم تقف الاضطرابات عند هذا الحد، بل شعرت سمر بوخز في الرجل، فيما بدأت يداها ترتعشان وهي تضع مسحوق التجميل حول عينيها.

وقالت الشابة: إنها أصيبت أيضًا بما يعرف بـ”ضباب الدماغ”، وعندما تحاول الرد على مكالمة واردة من العمل، تحس كما لو أنها خرجت للتو من التخدير العام، وعندما كانت تناقش قضايا سياسية مع زوجها، تقول المصابة إنها لم تكن تتذكر الأشياء التي يدور حولها الحديث.

وتم تحويل الشابة التي أصيبت بكورونا مع نهاية العام الماضي، إلى عيادة مختصة في الاضطرابات العصبية الناجمة عن مرض “كوفيد 19” في مدينة شيكاغو، وكانت هذه العيادة تقول بمتابعة ومساعدة المئات ممن أبلغوا عن هذه الأعراض الغريبة بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، أواخر 2019، ثم تحول إلى جائحة عالمية.

التأثيرات الطويلة المدى:

وأضحت العيادة تستقبل 60 حالة جديدة، في كل شهر، سواء عن طريق وسائل الاتصال أو بشكل شخصي، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، وقامت هذه العيادة بنشر دراسة مفصلة حول التأثيرات الطويلة المدى على المستوى العصبي لدى الشخص الذي يصاب بفيروس كورونا المستجد.

وشملت هذه الدراسة أناسًا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد لكنهم لم يمرضوا ولم يحتاجوا إلى دخول المستشفى لأجل تلقي العلاج من “كوفيد 19″، والشابة خان من بينهم.

أربعة اضطرابات عصبية:

ووجدت الدراسة أن 85 في المائة من هؤلاء المصابين، عانوا من أربعة اضطرابات عصبية أو أكثر مثل ضباب الدماغ والصداع والوخز وآلام العضلات والدوار.

ويوضح الباحث المختص في الأمراض العصبية، إيغور كورالنيك، أن بعض المصابين كانوا نشطين للغاية في عملهم وحياتهم، لكنهم شعروا بعجز مفاجئ عن مواصلة ما كانوا يقومون به، بكل سهولة، من جراء كورونا.

أمور مُقلقة عليك الحذر منها:

ومتوسط الأعمار وسط هؤلاء هو 43 أي أنهم ليسوا من كبار السن، وهو ما يدق ناقوس خطر بشأن تأثيرات طويلة المدى تتربص بمصابي كورونا، وما زالت غير معروفة أو لم تحظَ بالانتباه الكافي.

وفي دراسة سابقة أجريت بولاية كاليفورنيا، تبين أن ثلث الأشخاص الذين عانوا أعراض كورونا على المدى الطويل، مثل قصور التنفس والسعال وألم البطن، لم يعانوا من أي أعراض خلال الأيام العشرة الأولى التي تلت تشخيص الإصابة.

ومن الأمور المقلقة، أن كثيرين ممن عانوا أعراضًا طويلة الأمد لم يدخلوا المستشفى بعد تشخيص إصابتهم بكورونا، أي أنهم لم يكونوا من الحالات الخطرة.

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