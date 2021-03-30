دراسة : جرعة واحدة من لقاح فايزر توفر 80 % من الوقاية

المواطن - متابعة

أكدت دراسة حديثة أجرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها “سي دي سي” أن جرعة واحدة من لقاح فايزر تمنح الإنسان 80 بالمائة من الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

فعالية لقاح فايزر:

وتقصت الدراسة 3950 شخصًا من العاملين في مجال الرعاية الصحية، والمستجيبين الأوائل، والعاملين الأساسيين الآخرين، وطالبتهم بجمع مسحات الأنف كل أسبوع من أجل اختبار “PCR” لمدة 13 أسبوعًا متتاليًا، بغض النظر عما إذا كانت قد ظهرت عليهم أعراض المرض.

وأتاح المسح الذاتي مرة واحدة في الأسبوع، البحث عن دليل على الإصابة بفيروس سارس-كوف-2، بغض النظر عن الأعراض، وبحسب “سي دي سي” فإن 10.7 في المائة فقط من الإصابات خلال الدراسة كانت من دون أعراض.

وحدثت غالبية الإصابات قبل ظهور الأعراض أو معرفة أن الأشخاص مصابون بها، وهو الوقت الذي يكونون فيه أكثر نشرًا للفيروس.

دراسة بريطانية تؤكد نفس النتيجة:

وكانت دراسة بريطانية كشفت أن جرعة واحدة من لقاح فايزر المضاد لمرض كوفيد-19 توفر استجابة مناعية مماثلة لتلك الناتجة عن العدوى، ويمكن أن توفر حماية من السلالات الجديدة للأشخاص الذين سبق لهم الإصابة بالفيروس.

ويمكن أن يساعد منع العدوى، غير المصحوبة بأعراض، والسابقة للأعراض، من خلال تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين الأساسيين الآخرين، في منع نقلهم كوفيد-19 لمن يعتنون بهم أو يخدمونهم.

شارك الخبر







شارك الخبر